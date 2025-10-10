È stata rimossa la presidente del Perù

Il parlamento del Perù ha approvato l’impeachment e quindi la rimozione della presidente Dina Boluarte: i voti favorevoli sono stati 118, i contrari 0. Boluarte era accusata di «incapacità morale permanente» per non essere stata capace di frenare le violenze crescenti nel paese.

Boluarte è presidente dal dicembre del 2022, da quando aveva sostituito Pedro Castillo, un ex insegnante di sinistra di ispirazione marxista rimosso perché accusato di aver tentato un colpo di stato. Allora Boluarte era la sua vicepresidente.

(In aggiornamento)