In Calabria gli exit poll danno la destra molto avanti

Alle 15 hanno chiuso i seggi per le elezioni regionali in Calabria e sono subito usciti i primi exit poll, cioè sondaggi che si basano sulle dichiarazioni di chi è andato a votare: com’era prevedibile è avanti la coalizione di destra che sostiene Roberto Occhiuto di Forza Italia, il presidente uscente, che è dato intorno al 60 per cento, contro il 40 del candidato del centrosinistra Pasquale Tridico. C’è anche un terzo candidato, Francesco Toscano, dato tra lo 0 e il 2 per cento e sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, partito nato dall’aggregazione di forze politiche di sinistra.

L’affluenza è stata molto bassa, intorno al 43 per cento: è un dato simile a quello delle precedenti elezioni del 2021, quando fu al 44 per cento. Significa insomma che meno della metà delle persone che avevano diritto a votare lo hanno effettivamente fatto.

Gli exit poll sono stati pubblicati da tre istituti per tre diverse emittenti televisive: Swg per La7, Opinio per la Rai e YouTrend per Sky TG24 (quelli di Swg e YouTrend sono tecnicamente instant poll, cioè si basano sulle dichiarazioni di voto fatte il giorno delle elezioni in interviste telefoniche e non all’uscita del seggio, come gli exit poll).

La Calabria viene da anni un po’ movimentati: Occhiuto si era dimesso lo scorso agosto dopo la notizia di un’indagine per corruzione nei suoi confronti, ma aveva subito detto di volersi ricandidare. Era stato eletto nel 2021 dopo la morte della sua predecessora Jole Santelli, anche lei di Forza Italia, che era rimasta in carica per pochi mesi dopo essere stata eletta a febbraio del 2020. Il mandato di Occhiuto sarebbe comunque finito tra un anno.

Occhiuto ha 56 anni ed è uno degli esponenti più in vista di Forza Italia, forse il più importante del partito al Sud. È stato a lungo deputato e per un breve periodo capogruppo alla Camera di Forza Italia, di cui a febbraio del 2024 è diventato anche uno dei vicesegretari. È ritenuto uno dei più credibili contendenti alla leadership del segretario Antonio Tajani da qui ai prossimi anni.

Tridico invece ha 50 anni, è un economista ed è stato per anni docente universitario. La sua carriera politica è cosa recente: nel 2024 è stato eletto europarlamentare con il Movimento 5 Stelle, partito a cui è sempre stato vicino. Ma è noto in politica da tempo soprattutto per essere stato tra il 2019 e il 2023 presidente dell’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale, quando gestì l’introduzione in Italia del reddito di cittadinanza, la misura di sostegno economico per le persone in difficoltà abolita dal governo di Giorgia Meloni nel 2024.