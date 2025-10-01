L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera, in Germania, è stato sospeso a causa di un allarme bomba. Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’evento rimarrà chiusa fino alle 17. L’Oktoberfest è un importante evento che ogni giorno è visitato da migliaia di persone: al momento diverse webcam mostrano che il luogo in cui si svolge è completamente deserto, a eccezione della polizia che sta controllando la zona.

L’allarme è legato ad alcune esplosioni che questa mattina ci sono state a Lerchenau, un distretto nel nord della città. Diverse macchine sono state bruciate, c’è stato un incendio in una casa, e la polizia ha anche confermato di avere udito diversi spari. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe intenzionale, e un uomo è morto. I soccorritori hanno cercato di spegnere il fuoco, ma non è chiaro se ci siano riusciti, dal momento che sul luogo sono state ritrovate anche diverse trappole esplosive e avvicinarsi è pericoloso. Reiter ha spiegato che è stata ritrovata anche una lettera con delle minacce specifiche rivolte all’Oktoberfest. La polizia ha scritto su X che diverse strade a Lerchenau sono state chiuse, e ha suggerito agli abitanti di evitare la zona.