NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba

L'area in cui si svolge l'Oktoberfest, chiusa dopo l'allarme bomba di mercoledì mattina
L'area in cui si svolge l'Oktoberfest, chiusa dopo l'allarme bomba di mercoledì mattina (AP/Matthias Schrader)

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera, in Germania, è stato sospeso a causa di un allarme bomba. Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’evento rimarrà chiusa fino alle 17. L’Oktoberfest è un importante evento che ogni giorno è visitato da migliaia di persone: al momento diverse webcam mostrano che il luogo in cui si svolge è completamente deserto, a eccezione della polizia che sta controllando la zona.

L’allarme è legato ad alcune esplosioni che questa mattina ci sono state a Lerchenau, un distretto nel nord della città. Diverse macchine sono state bruciate, c’è stato un incendio in una casa, e la polizia ha anche confermato di avere udito diversi spari. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe intenzionale, e un uomo è morto. I soccorritori hanno cercato di spegnere il fuoco, ma non è chiaro se ci siano riusciti, dal momento che sul luogo sono state ritrovate anche diverse trappole esplosive e avvicinarsi è pericoloso. Reiter ha spiegato che è stata ritrovata anche una lettera con delle minacce specifiche rivolte all’Oktoberfest. La polizia ha scritto su X che diverse strade a Lerchenau sono state chiuse, e ha suggerito agli abitanti di evitare la zona.

Tag: monaco di baviera-Oktoberfest

Consigliati