Il governo statunitense ha “chiuso”

Da mezzanotte negli Stati Uniti (le 6 in Italia) il governo ha interrotto parzialmente le proprie attività, dopo che il Congresso (il parlamento statunitense) non è riuscito a trovare un accordo per approvare la nuova legge finanziaria. Martedì sera (mercoledì notte, in Italia), i senatori Democratici hanno rigettato una proposta di legge fatta dai Repubblicani che avrebbe permesso di continuare a finanziare le spese del governo fino al 21 novembre. I bilanci pubblici del governo federale normalmente coprono un periodo che va dall’1 ottobre al 30 settembre. Se non viene approvata una nuova legge di bilancio, il governo deve interrompere gran parte delle proprie attività: una situazione nota come «shutdown» (spegnimento, in italiano).

Durante uno shutdown il governo federale deve interrompere tutte le proprie attività, tranne quelle considerate essenziali, tra cui per esempio la polizia, i vigili del fuoco, le forze armate, la gestione del traffico aereo e delle infrastrutture. Come conseguenza della mancata approvazione della nuova legge di bilancio, circa 750mila impiegati del governo federale verranno sospesi dal proprio lavoro. Il presidente Repubblicano Donald Trump ha detto che molti di loro potrebbero essere licenziati.

I senatori Democratici e Repubblicani hanno mantenuto posizioni molto distanti sulla nuova legge di bilancio federale: i senatori Democratici hanno insistito per includere alcune misure per estendere diversi programmi federali per le spese sanitarie, sulle quali però i Repubblicani si sono rifiutati di negoziare. I Repubblicani hanno dato la colpa ai Democratici di aver bloccato le attività del governo: il sito della Casa Bianca ha pubblicato una pagina dove sta cronometrando la durata dello shutdown, con la scritta «I Democratici hanno bloccato il governo».

Per sua natura uno shutdown continua fino a quando il Congresso non approva una nuova legge che permetta di finanziarne le attività, e quindi ha una durata indefinita. L’ultima volta che ci fu uno shutdown, tra il 2018 e il 2019, il blocco durò 35 giorni e fu il più lungo di sempre della storia degli Stati Uniti.

Questa è la terza volta che il governo statunitense è costretto allo shutdown con Trump come presidente: era già successo due volte durante il suo primo mandato, nel gennaio del 2018 per due giorni e poi di nuovo, per l’appunto, tra il 2018 e il 2019.