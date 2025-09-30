Indagini video, oggi

Martedì sera, dalle 21, sarà disponibile la prima delle tre puntate del podcast Indagini che il Post ha deciso di produrre anche in una nuova versione video. La versione video della nuova storia di Indagini sarà disponibile sul nuovo canale YouTube di Indagini (puoi iscriverti qui) in anticipo rispetto al normale giorno di pubblicazione del podcast, che nella sua versione audio uscirà come di consueto il primo giorno del mese.

Le tre storie video di Indagini usciranno a ottobre, novembre e dicembre: la prima storia sarà quella dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro, vicino a Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. È una storia di cui si è scritto e detto molto ma su cui restano tante cose da ricordare o capire meglio: come accade per molti casi di cronaca, la memoria di tanti è legata alle prime notizie uscite sui giornali e in televisione, mentre ricevono meno attenzione i molti sviluppi successivi, sia legati alle indagini che ai processi.

Indagini è il podcast di Stefano Nazzi che ogni mese racconta una storia di cronaca nera o giudiziaria. È uno dei podcast più popolari e apprezzati in Italia e dal prossimo febbraio tornerà anche nella sua versione Indagini Live, a teatro. Per chi si abbona al Post, è disponibile anche Altre Indagini: il podcast con cui Stefano Nazzi racconta grandi vicende della storia italiana.