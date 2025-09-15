Indagini torna Live

Dopo i successi e i sold out dei primi due tour di Indagini Live, nel 2026 Stefano Nazzi tornerà nei teatri con nuove serate dal vivo per raccontare una nuova storia, mantenendo l’approccio, il rigore e la costruzione narrativa del podcast Indagini.

Il tour inizierà a febbraio e arriverà in molte città italiane e in diverse regioni, da Torino a Trieste, da Milano a Napoli: tutte le date sono su TicketOne.

Questo nuovo tour di Indagini Live è stato organizzato da Show Bees in collaborazione con il Post, e sono state rinnovate le condizioni speciali dedicate alle persone abbonate al Post che vogliano partecipare alle serate: anche stavolta avranno la possibilità di prenotare i biglietti in anticipo rispetto all’apertura della vendita generale.

Dalle 14:00 di lunedì 15 settembre e fino alle 14:00 di mercoledì 17 solo le persone abbonate al Post potranno acquistare i biglietti per le serate di Indagini Live. Chi ha un abbonamento al Post (o chi si abbonerà in questi giorni per approfittare della prevendita) troverà le informazioni per accedere alla prevendita nella sua area personale. Per tutti gli altri, la vendita inizierà alle 14 di mercoledì 17 settembre.