La Danimarca ha vietato i voli di droni civili nel paese, a causa dei recenti avvistamenti

La Danimarca ha vietato tutti i voli di droni civili nel paese, a causa dei recenti avvistamenti che avevano portato anche alla temporanea chiusura degli aeroporti di Copenhagen e Aalborg. Il divieto sarà in vigore da lunedì a venerdì, ed è stato deciso anche per garantire la sicurezza della riunione della Comunità politica europea in programma a Copenaghen giovedì 2 ottobre, a cui saranno presenti anche diversi leader europei.

Gli ultimi avvistamenti sono stati nella notte fra venerdì e sabato, quando alcuni droni non identificati hanno sorvolato diverse basi delle forze armate danesi. Si sospetta che a farli volare sia stata la Russia, che nelle ultime settimane ha invaso lo spazio aereo di diversi paesi dell’Europa settentrionale e orientale con velivoli e droni.

