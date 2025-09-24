Il progetto del ponte sullo Stretto non convince la Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha chiesto una serie di chiarimenti al governo sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, approvato all’inizio di agosto. Nelle sei pagine di osservazioni inviate alla presidenza del Consiglio, i magistrati contabili hanno espresso dubbi sulle procedure seguite finora dal governo, in particolare sulle deroghe ai vincoli di protezione ambientale e sull’aumento delle spese per la costruzione del ponte e delle opere collegate, come strade e ferrovie. Il parere della Corte dei Conti è decisivo e indispensabile per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente apertura dei primi cantieri.

La Corte dei Conti ha chiesto al governo di spiegare in modo più approfondito la compatibilità del progetto con il parere negativo della commissione di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA), motivato con 62 prescrizioni. Per aggirare quel parere negativo, il 9 aprile di quest’anno il Consiglio dei ministri aveva approvato la cosiddetta relazione IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest) dichiarando il ponte un’infrastruttura di interesse militare. La procedura seguita dal governo era stata contestata da associazioni ambientaliste e comitati, che avevano presentato ricorsi all’Unione Europea. La Corte dei Conti ha appunto chiesto «aggiornamenti in merito all’interlocuzione che sembra avviata, sul punto, con la Commissione Europea».

Tra le altre cose, i magistrati contabili hanno segnalato al governo aumenti delle spese non motivati, come quelli relativi ai costi per la sicurezza, passati da 97 a 206 milioni, e quelli per le opere compensative. Un altro rilievo riguarda l’esclusione dalla procedura dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che interviene su concessioni, accesso alle infrastrutture e tariffe.

La presidenza del Consiglio ha 20 giorni per chiarire tutti i passaggi. Il ministero dei Trasporti ha assicurato che tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti saranno fornite nei tempi previsti, e che si tratta di un normale confronto tra istituzioni. «Il ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro», ha scritto il ministero in una nota.