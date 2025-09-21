Il principale partito dell’opposizione turca ha rieletto Özgür Özel come segretario, per impedire al governo di rimuoverlo

Un congresso straordinario del Partito Popolare Repubblicano (CHP), il principale dell’opposizione turca, ha rieletto Özgür Özel come segretario. Lui e i dirigenti hanno presentato il passaggio come necessario a smontare le manovre giudiziarie contro il partito, intentate dal governo autoritario del presidente Recepp Tayyip Erdogan e da loro considerate politicamente motivate. In particolare nella causa per invalidare per presunte irregolarità formali i risultati del congresso del 2023, in cui Özel fu eletto segretario la prima volta: un tribunale di Ankara dovrà stabilire se annullarle in un’udienza prevista il 24 ottobre.

Rieleggere il segretario, secondo il partito, serve proprio a impedire che sia rimosso o che il governo lo dichiari decaduto: è la tattica usata abitualmente contro sindaci ed esponenti dei partiti d’opposizione. La settimana scorsa più di 50mila persone avevano protestato ad Ankara contro la sentenza sul congresso e, in generale, contro la repressione del governo. Özel è di fatto il leader dell’opposizione dopo che a marzo era stato arrestato l’ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu del CHP, considerato il più promettente rivale politico di Erdogan. Nell’ultimo anno, oltre a Imamoglu, sono state arrestate più di 500 persone vicine o parte del CHP, tra cui 17 sindaci di città importanti.

