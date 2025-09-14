In Turchia è stato arrestato il sindaco di uno dei distretti di Istanbul, in un’ampia campagna giudiziaria contro i politici di opposizione

La polizia turca ha arrestato Hasan Mutlu, sindaco di Bayrampaşa, uno dei distretti che compongono la città metropolitana di Istanbul. Mutlu fa parte del Partito Popolare Repubblicano (CHP), il principale partito di opposizione al Partito della Giustizia e dello Sviluppo del presidente autoritario Recep Tayyip Erdogan: negli ultimi mesi decine di esponenti del CHP sono stati arrestati con accuse che secondo i suoi sostenitori sono pretestuose. A marzo era stato arrestato anche Ekrem Imamoglu, sindaco della città metropolitana e anche lui del CHP, e considerato il principale avversario di Erdogan alle future elezioni presidenziali. Il suo arresto aveva causato enormi proteste nelle strade del paese. La procura di Istanbul ha detto che Mutlu è accusato di corruzione, estorsione e irregolarità nelle gare di appalto nel suo distretto.