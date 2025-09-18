NewsletterPodcast
  • Giovedì 18 settembre 2025

Un film filopalestinese ha vinto il più importante premio di cinema israeliano

"The Sea" sarà automaticamente il film israeliano candidato agli Oscar: il governo non l'ha presa bene

Muhammad Gazawi in una scena del film The Sea
Muhammad Gazawi in una scena del film The Sea (screenshot tratto dal trailer ufficiale)

Il più importante premio di cinema israeliano, il premio Ophir, è stato vinto da un film filopalestinese. Il film si chiama The Sea (“Il mare”) e avendo vinto il premio come miglior film è automaticamente anche il film che Israele candiderà per la categoria miglior film internazionale ai premi Oscar del 2026 (ma non è detto che sarà nella cinquina finale). Il regista Shai Carmeli-Pollak è israeliano e ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura; i due attori principali, Muhammad Gazawi e Khalifa Natour, sono arabi israeliani e hanno vinto rispettivamente quelli per il miglior attore protagonista e per il miglior attore non protagonista. Il film è molto critico nei confronti dell’esercito israeliano, ed è stato attaccato dal governo che ha detto che smetterà di finanziare la cerimonia.

The Sea è un film in lingua araba che racconta la storia di un ragazzino palestinese, Khaled (interpretato da Gazawi), che vive in Cisgiordania e decide di attraversare Israele per riuscire a vedere il mare per la prima volta, pur non avendo i permessi necessari per farlo. Dopo essere entrato di nascosto nel territorio di Israele sparisce, e il padre (Natour) si mette alla sua ricerca.

Nei loro discorsi per l’accettazione del premio, Carmeli-Pollack e Natour hanno criticato l’invasione militare israeliana della Striscia di Gaza, in corso dal 2023. I loro discorsi sono stati molto applauditi dal pubblico, e in generale diversi partecipanti alla cerimonia hanno fatto dichiarazioni critiche nei confronti del governo e a sostegno della fine della guerra.

Il governo israeliano ha reagito molto negativamente: il ministro della Cultura Miki Zohar ha definito in alcuni post nazionalisti i premi Ophir «una cerimonia disgustosa» e The Sea un film che insulta i soldati israeliani. Ha anche detto che il governo smetterà di finanziarla a partire dal prossimo anno. Zohar è un ministro nazionalista ed è noto per avere già attaccato in passato attori e registi israeliani critici nei confronti del governo.

I premi Ophir sono assegnati dall’Accademia israeliana del cinema e della televisione. Non è chiaro in che misura siano finanziati dal governo, e secondo i giornali israeliani non è nemmeno chiaro se il governo abbia o no il potere di interrompere questi finanziamenti. The Sea è stato comunque prodotto anche con il sostegno di alcuni fondi pubblici, come il Fondo israeliano per il cinema.

