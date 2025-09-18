La società di microchip Nvidia investirà 5 miliardi di dollari in Intel, sua concorrente che però è in difficoltà da un po’
La nota società statunitense di microchip Nvidia ha fatto un accordo per cui investirà 5 miliardi di dollari (circa 4,2 miliardi di euro) in Intel, una tra le più importanti società statunitensi del settore. Intel però da qualche anno si trova in difficoltà a causa della grande concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale, e ora Nvidia ne diventerà uno dei principali azionisti, con una quota di circa il 4 per cento del capitale azionario.
L’accordo prevede anche che Intel produca per Nvidia alcuni chip per computer e delle unità di elaborazione centrale (CPU) che poi quest’ultima inserirà nei suoi prodotti legati ai data center. È il secondo grande investimento ottenuto da Intel nelle ultime settimane: a fine agosto gli Stati Uniti hanno annunciato l’acquisto di una quota azionaria del 10 per cento nell’azienda, spendendo circa 8,9 miliardi di dollari, nel tentativo di rafforzare la capacità dell’industria statunitense di produrre microchip.
L’investimento di Nvidia ha fatto salire di quasi il 30 per cento il valore delle azioni di Intel nel pre-market, il periodo in cui gli operatori di Borsa possono inserire gli ordini di acquisto o vendita delle azioni che però verranno eseguiti solo al momento dell’apertura degli scambi.