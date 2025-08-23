Gli Stati Uniti acquisiranno il 10 per cento della proprietà di Intel, importante azienda di microchip

Il 22 agosto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il governo statunitense acquisirà il 10 per cento della proprietà di Intel, un’importante multinazionale statunitense produttrice di microchip. Per farlo il governo investirà 8,9 miliardi di dollari (circa 7,6 miliardi di euro) in azioni dell’azienda, senza però ottenere in cambio alcun potere direttivo.

Intel è storicamente una società molto importante nel settore dei microchip, ma negli ultimi anni aveva attraversato un periodo di crisi, con grosse perdite in borsa e tagli di molti posti di lavoro. Negli anni scorsi, durante l’amministrazione di Joe Biden, il governo statunitense aveva già aiutato Intel con prestiti come parte di un programma (il CHIPS and Science Act) per aumentare la produzione di microchip negli Stati Uniti e renderli in questo modo meno dipendenti dall’importazione dall’estero (in particolare dalla Cina).

In tutto, negli scorsi anni Intel ha ottenuto aiuti pubblici per un totale di 11,1 miliardi di dollari (9,4 miliardi di euro). È il maggior intervento del governo a sostegno di un’impresa privata dopo quello con cui aveva aiutato le imprese produttrici di automobili Chrysler e General Motors, nel 2008.