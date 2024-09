Da alcuni anni Intel, azienda statunitense produttrice di semiconduttori e microprocessori, sta investendo su un nuovo processo produttivo, chiamato 18A, che dovrebbe permettere la produzione di chip più veloci ed efficienti. Si tratta di un investimento su cui l’azienda, un tempo leader del settore, punta molto per uscire da un periodo di crisi che dura da anni. Ai primi di settembre, però, l’agenzia di stampa Reuters ha rivelato che 18A ha dei problemi tecnici: Intel, infatti, ha mandato all’azienda produttrice di chip Broadcom dei wafer (ovvero dei sottilissimi strati di materiale semiconduttore) realizzati con questa tecnica, e su cui Broadcom avrebbe dovuto lavorare: dopo averli analizzati, però, l’azienda non li ha considerati pronti per la produzione di massa.

Si tratta di un contrattempo potenzialmente grave per Intel, che aveva in programma di cominciare a produrre chip con questa tecnica già all’inizio del 2025, anche per partner commerciali come Microsoft. Le pressioni sulla società sono inoltre sempre più forti, visto che nel secondo trimestre del 2024 ha registrato perdite per 1,6 miliardi di dollari e annunciato il taglio di circa 15mila posti di lavoro.

Quest’estate, inoltre, l’azienda ha dovuto affrontare dei problemi tecnici che causavano il crash dei suoi processori di tredicesima e quattordicesima generazione. Negli stessi giorni della rivelazione di Reuters, inoltre, il titolo in borsa di Intel ha registrato grosse perdite tanto da rischiare di essere escluso dal Dow Jones, l’indice di borsa riservato alle 30 principali società della borsa valori statunitense. La crisi è tale da aver spinto l’azienda concorrente Qualcomm, sempre secondo Reuters, a prendere in considerazione di acquisire alcune parti di Intel.

Il declino di Intel fa discutere anche perché ha coinciso con la crescita registrata da un’azienda concorrente, Nvidia, che più di ogni altra realtà ha goduto del cosiddetto “AI boom”, l’enorme corsa agli investimenti nel mercato delle intelligenze artificiali generative. Oggi Nvidia è infatti leader nella progettazione delle GPU (unità di elaborazione grafica), un tipo di processore molto usato nell’allenamento dei modelli linguistici che sono alla base di chatbot come ChatGPT.

Ma non è solo Nvidia a mettere in difficoltà Intel: negli ultimi anni il mercato dei chip è stato stravolto da diversi fattori che hanno favorito l’ascesa di una concorrenza nuova e agguerrita. Tra tutte, quella di aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (o TSMC), AMD e Super Micro Computer, ma anche di Apple e Samsung. La più importante di tutte, nonostante il grande clamore mediatico che circonda Nvidia, rimane TSMC: a differenza di Intel, nota per gestire sia la fase di progettazione che quella di produzione dei chip, infatti, TSMC si è specializzata esclusivamente nella produzione per conto di altre società, e ha investito fortemente in ricerca e sviluppo, specie nella miniaturizzazione dei transistor.

Quest’estate, poi, Intel è stata denunciata da un fondo pensioni privato statunitense che l’ha accusata di aver nascosto le condizioni critiche delle sue fonderie di semiconduttori, gli stabilimenti produttivi che costerebbero «miliardi di dollari più di quello che era stato fatto credere agli investitori».

Queste fabbriche, così cruciali per la capacità di Intel di produrre i suoi stessi chip, sono però un tipo di business che richiede enormi capitali: «È per questo che la maggior parte della concorrenza non ha fabbriche proprie, ed è più che felice di affidare la produzione a TSMC», ha spiegato un’analista intervistata dal sito di CNBC. Nvidia, Qualcomm, Broadcom, MediaTek e AMD sono tutte aziende fabless, come vengono indicate quelle che si specializzano nella progettazione e nella vendita di microprocessori, appaltando esternamente la produzione.

Il primo transistor della storia fu presentato nel dicembre del 1947 presso i Bell Labs dell’azienda statunitense AT&T, ed era lungo circa un centimetro. Da allora i transistor sono diventati sempre più piccoli, seguendo la Legge di Moore, descritta nel 1965 dall’informatico e imprenditore Gordon Moore, fondatore della stessa Intel, secondo il quale il numero di transistor in un circuito integrato sarebbe raddoppiato ogni due anni. Attualmente i transistor vengono misurati in nanometri (o miliardesimi di metro) e TSMC produce quelli più avanzati al mondo, tanto da rappresentare circa il 61% del mercato dei semiconduttori. La supremazia di TSMC è tale che la stessa Intel, lo scorso febbraio, ha annunciato un’alleanza con TSMC per la produzione di alcuni chip.

La maggior parte degli analisti concorda nell’indicare l’uscita del primo iPhone come l’inizio del declino di Intel. Nella sua biografia scritta da Walter Isaacson e pubblicata nel 2011, il co-fondatore di Apple Steve Jobs raccontò di aver contattato l’allora amministratore delegato di Intel, Paul Otellini, per usare i chip dell’azienda sugli iPhone, visto il rapporto consolidato tra le due aziende. Secondo Jobs, alla fine l’accordo non fu raggiunto perché Intel si dimostrò «lenta» e non disposta ad accettare alcuni termini imposti da Apple (ad esempio, che gli stessi chip di iPhone non venissero venduti ad altre aziende). Alla fine, Apple scelse i chip Samsung, nel 2008 acquisì l’azienda statunitense di semiconduttori P.A. Semi, e due anni dopo uscì il primo iPhone con chip Apple.

La questione iPhone rimase un rimpianto per Otellini, che ne parlò amaramente in un’intervista alla rivista The Atlantic nel 2013, anni dopo aver lasciato l’incarico presso l’azienda: «La cosa che bisogna ricordare è che […] nessuno sapeva cosa avrebbe provocato iPhone. Alla fine c’era un chip a cui erano interessati e per il quale volevano pagare un certo prezzo e non un centesimo in più, e quel prezzo era inferiore al costo da noi previsto».

Negli anni successivi Intel non riuscì a correggere il tiro e perse quindi la possibilità di adeguarsi al settore mobile, dove si impose un tipo particolare di microprocessori, detti ARM, più efficienti a livello energetico. Per molto tempo prima dell’uscita di iPhone, Intel aveva dominato un mercato diverso, fatto di personal computer e laptop, in cui l’efficienza energetica dei chip non era un fattore così importante: la grande diffusione di smartphone e tablet favorì però l’ascesa di altre aziende, come Qualcomm e AMD, che oggi stanno compiendo passi importanti per portare la tecnologia ARM anche nei PC, un tempo feudo di Intel.

Un’altra causa del ritardo di Intel fu economica. All’inizio infatti i chip di tipo ARM non interessavano Intel anche perché garantivano guadagni minori degli altri e, nonostante la tecnologia ARM si stesse diffondendo e lo stesso Jobs l’avesse richiesta per iPhone, «Intel era ormai completamente dipendente dai suoi ampi margini di profitto», come scrisse TechCrunch.

Dal 2013 a oggi Intel ha cambiato tre amministratori delegati. Dal 2021 il ruolo è ricoperto da Pat Gelsinger, che ha promesso di rilanciare l’azienda e recuperare terreno su TSMC: per farlo ha investito decine di miliardi di dollari nella costruzione di stabilimenti e fabbriche negli Stati Uniti (dove ha ricevuto di 8,5 miliardi di dollari in finanziamenti da parte del governo statunitense), Irlanda, Germania e Israele. L’esigenza di tagliare costi e investimenti sta però mettendo in crisi questo tipo di operazioni, soprattutto quella in Germania, nonostante fossero previsti aiuti e sovvenzioni governative, mentre l’impianto che doveva costruire in Ohio è già stato posticipato.