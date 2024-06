Giovedì Nvidia è diventata la società con il più alto valore di borsa al mondo, sorpassando Microsoft: all’inizio di giugno era diventata la seconda, dopo aver sorpassato Apple. Oggi Nvidia ha un valore in Borsa di 3,3 miliardi di dollari: è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione.

Nvidia domina il mercato dei chip in maniera pressoché totale e in mancanza di grandi concorrenti riesce a raccogliere buona parte della domanda di processori per i software di intelligenza artificiale (AI), un settore in fortissima crescita. Il successo di Nvidia è stato assai rapido ed eccezionale, ed è stato attribuito soprattutto alla scelta strategica di ampliare le sue attività. Fino a qualche anno fa Nvidia era infatti nota soprattutto per la produzione di schede grafiche, cioè le schede elettroniche che elaborano i segnali video nei personal computer.

La società era specializzata nei sistemi da utilizzare per i videogiochi con processori grafici piuttosto potenti, che inizialmente erano stati impiegati anche per lo sviluppo di alcuni sistemi di AI. Nvidia aveva quindi deciso di investire nella progettazione e nella produzione di chip espressamente realizzati per le AI, intravedendo la possibilità di produrre componenti molto più redditizi.

Nelle ultime settimane le tre aziende si sono scambiate ripetutamente i primi posti in classifica: anche Apple era stata brevemente al primo posto, dopo aver presentato i suoi piani per integrare diverse nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale negli iPhone.

– Leggi anche: L’incredibile successo di Nvidia durerà?