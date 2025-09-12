La finale degli Europei maschili di basket sarà tra Germania e Turchia: giocheranno il 14 settembre a partire dalle 21 (le 20 in Italia) a Riga, in Lettonia. È un esito piuttosto atteso, dato che le due squadre non hanno perso nessuna partita nel torneo ed erano considerate tra le favorite.

La Germania ha vinto l’ultima edizione dei Mondiali, nel 2023. Venerdì in semifinale ha battuto per 98-86 la Finlandia (che comunque è arrivata così avanti nel torneo per la prima volta nella sua storia). Sempre venerdì la Turchia ha vinto 94-68 contro la Grecia.

L’Italia aveva avuto un girone di qualificazione positivo, vincendo quattro partite su cinque. È però stata eliminata agli ottavi di finale dalla Slovenia, in una partita giocata quasi tutta in svantaggio (è finita 84-77). Dopo quella sconfitta si è dimesso l’allenatore Gianmarco Pozzecco.

