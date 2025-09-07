L’Italia maschile ha perso con la Slovenia ed è stata eliminata dagli Europei di basket

L’Italia è stata eliminata negli ottavi di finale degli Europei maschili di basket, battuta dalla Slovenia di Luka Doncic, giocatore dei Los Angeles Lakers. L’Italia ha perso 84-77 la prima partita a eliminazione diretta, dopo un girone di qualificazione positivo, in cui aveva vinto quattro partite su cinque. L’Italia è stata in svantaggio per quasi tutta la partita dopo una grande partenza di Doncic, uno dei migliori giocatori al mondo: ha segnato 42 punti, di cui 30 nella prima metà di gara e 22 nel primo quarto. Simone Fontecchio e Saliou Niang sono stati i migliori realizzatori per l’Italia, con 22 e 12 punti, ma a guidare una rimonta che ha tenuto in gioco l’Italia fino agli ultimi minuti è stato Danilo Gallinari (10 punti), che ha giocato a 37 anni l’ultima partita della sua carriera con l’Italia. La Slovenia giocherà mercoledì il quarto di finale contro la Germania.

Dopo la partita anche l’allenatore dell’Italia Gianmarco Pozzecco ha annunciato che lascerà la guida della Nazionale, dopo poco più di tre anni.