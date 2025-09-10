Israele ha bombardato di nuovo la capitale dello Yemen

Mercoledì l’esercito israeliano ha bombardato nuovamente la parte di Yemen controllata dal gruppo politico e militare degli Houthi. Ci sono state esplosioni a Sana’a, la capitale del paese, e la televisione Al Masirah, controllata dagli Houthi, ha detto che alcune persone sono state uccise e ferite in un attacco contro alla sede dell’ufficio media dell’esercito, ma non ha specificato il loro numero. Israele ha detto che dieci dei suoi aerei militari hanno colpito 15 obiettivi, fra cui quelli che ha descritto come campi militari e depositi di carburante, nella capitale e nella regione di al Jawf, più a nord. Gli Houthi hanno detto che le difese antiaeree hanno limitato di molto i danni causati dall’attacco.

Dall’inizio dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza gli Houthi, che sono un gruppo sciita sostenuto dall’Iran, hanno attaccato in diverse occasioni il territorio israeliano come forma di sostegno alla causa palestinese con lanci di missili, che nella maggior parte dei casi (ma non in tutti) sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea. Israele ha bombardato ripetutamente varie zone dello Yemen, tra cui la capitale Sana’a, causando danni estesi.