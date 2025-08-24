Nel pomeriggio di domenica Israele ha bombardato la capitale dello Yemen, Sana’a, che da diversi anni è controllata dal gruppo politico armato sciita degli Houthi, sostenuto dall’Iran. Secondo quanto detto dall’esercito israeliano al giornale Times of Israel, l’aviazione israeliana avrebbe distrutto due centrali elettriche, un deposito di carburante e un complesso di edifici militari vicino al palazzo presidenziale. Non è ancora chiaro se l’attacco abbia ucciso o ferito delle persone.

Da quando Israele ha iniziato l’invasione della Striscia di Gaza, ci sono stati vari attacchi aerei da entrambe le parti. Venerdì scorso, gli Houthi avevano lanciato un drone e un missile con una bomba a grappolo verso Israele, senza però provocare grossi danni.