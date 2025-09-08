Alle elezioni in Norvegia sono avanti i Laburisti

Secondo i risultati preliminari delle elezioni legislative in Norvegia, il Partito Laburista dell’attuale primo ministro Jonas Gahr Støre è in vantaggio e dovrebbe prendere circa il 28 per cento dei voti. Secondo le proiezioni di NRK, la televisione pubblica norvegese, è praticamente certo che il blocco progressista composto dai Laburisti e dagli altri partiti minori di sinistra e di centro supererà la soglia minima di maggioranza nel parlamento monocamerale norvegese, che è di 85 parlamentari.

Subito dietro ai Laburisti c’è il Partito del Progresso, populista e di destra, che dovrebbero prendere più del 24 per cento dei voti: è un risultato buonissimo per il partito, che alle ultime elezioni, nel 2021, aveva preso l’11 per cento dei voti, ed è anche migliore di quello che avevano previsto i sondaggi, che l’avevano dato intorno al 21 per cento. Sono andati invece molto male i Conservatori, che dovrebbero prendere poco più del 14 per cento dei voti, il risultato peggiore dal 2005. È andato abbastanza male anche il Partito di Centro: arrivato terzo alle elezioni del 2021 con il 13,5 per cento dei voti, oggi ne dovrebbe prendere meno del 6 per cento.

Al momento Støre guida un governo di minoranza che resiste grazie all’appoggio esterno di diversi partiti, fra cui principalmente il Partito di Centro e il Partito Socialista di Sinistra. Nonostante il grande aumento di consensi per il Partito del Progresso, la vittoria dei Laburisti e dei suoi alleati è in controtendenza rispetto ai risultati di molte delle ultime elezioni in Europa, che sono state vinte dall’estrema destra. Anche gli altri due principali paesi scandinavi, Svezia e Finlandia, hanno governi di centrodestra.

Nonostante la vittoria del fronte progressista, nei prossimi giorni ci si aspetta comunque che avvengano delle discussioni fra il Partito Laburista e il Partito Socialista: negli ultimi mesi diversi partiti di sinistra, fra cui il Partito Socialista, avevano criticato gli investimenti in aziende israeliane del gigantesco fondo sovrano che gestisce la ricchezza petrolifera del paese, che per questo si è trovato al centro della campagna elettorale. Nelle scorse settimane il Partito Socialista aveva detto che dopo le elezioni avrebbe ritirato il suo appoggio al governo se i Laburisti non avessero accettato di disinvestire completamente dalle aziende israeliane. Il partito però è contrario a questa richiesta, così come la maggior parte dell’establishment politico norvegese, perché questo potrebbe essere interpretato come un atto politico che viola la storica neutralità del fondo.

