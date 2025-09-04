L’esercito israeliano ha detto che controlla il 40 per cento della città di Gaza

Il portavoce dell’esercito israeliano (IDF), Effie Defrin, ha detto giovedì durante una conferenza stampa che l’IDF controlla il 40 per cento della città di Gaza. L’agenzia Reuters scrive che l’esercito si trova ormai a pochi chilometri dal centro della città, che sabato scorso Israele ha dichiarato zona di combattimento.

Il piano per conquistare militarmente e occupare la città di Gaza era stato approvato inizialmente ai primi di agosto, ed era poi stato definito nei giorni successivi. Fino all’inizio dell’operazione Israele, che occupava già il 75 per cento del territorio della Striscia, aveva risparmiato la città di Gaza e le due regioni costiere attorno a Deir al Balah e ad al Mawasi, dove si trovano grandi campi profughi, per timore che lì fossero detenuti gli ostaggi israeliani. In queste zone si è concentrato il grosso della popolazione palestinese sfollata, che adesso non sa più dove andare per ripararsi dai bombardamenti. Oggi secondo il ministero della Salute della Striscia sono state uccise 53 persone, la maggior parte nella città di Gaza.

Per questo si teme che l’occupazione della città di Gaza provocherà una ulteriore catastrofe umanitaria. L’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha già riscontrato che nella città di Gaza è in corso una carestia: è la prima volta che succede.

