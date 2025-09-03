Google potrà tenersi Chrome, alla fine

Un giudice statunitense ha deciso che Google non dovrà vendere il suo browser Chrome, come aveva invece richiesto il dipartimento della Giustizia statunitense, che accusava l’azienda di aver violato le leggi statunitensi sui monopoli e la concorrenza. Il processo era iniziato nel 2019, e ad agosto del 2024 Google era stata dichiarata colpevole, ma la pena è stata stabilita solo martedì.

Secondo le accuse Google ha di fatto creato un monopolio facendo sì che Chrome sia il browser predefinito su vari tipi di dispositivi, inclusi quelli Apple e quelli con il sistema operativo Android, che è di sua proprietà. Neanche Android dovrà essere venduta. Il giudice che ha seguito il caso, Amit Mehta, aveva già dichiarato illegali questi sforzi, ma con la sentenza di martedì ha risparmiato a Google la conseguenza peggiore che poteva avere il caso. Chrome ha circa 3,5 miliardi di utenti e rappresenta il 60 per cento del mercato globale dei browser. La vendita di inserzioni pubblicitarie su di esso è la principale fonte di entrate per Google.

Google è stata invece condannata a condividere alcuni dei dati raccolti con altre aziende del settore, ed è stata limitata la sua capacità di accodarsi con altre aziende tecnologiche per favorire l’uso di Chrome, un elemento importante del successo del browser e secondo le accuse sfruttato illecitamente da Google. Secondo la legge statunitense di per sé non è illegale avere il monopolio di un settore dell’economia, ma secondo le accuse del dipartimento di Giustizia il problema è che Google avrebbe ottenuto questo monopolio infrangendo la legge, e poi l’avrebbe mantenuto con metodi illegali.

Nelle motivazioni della sentenza Mehta ha detto di non aver preso la decisione drastica di far vendere Chrome principalmente per via della diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT e dell’incertezza che hanno portato nel settore. Questi chatbot sono usati sempre di più per la ricerca di informazioni al posto dei motori di ricerca tradizionali, e il loro successo ha messo in difficoltà molte aziende tecnologiche.

Tecnicamente Google fa parte del gruppo Alphabet, di cui è di gran lunga il marchio più importante, conosciuto e rilevante economicamente.

