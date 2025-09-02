Le foto di lunedì a Venezia

Emily Blunt, Dwayne Johnson e Amanda Seyfried sono stati i protagonisti dei red carpet di ieri alla Mostra del cinema di Venezia, dove hanno presentato i film in concorso The Smashing Machine (con Blunt e Johnson) e The Testament of Ann Lee (con Seyfried). L’attrice statunitense Kim Novak, famosa soprattutto per il doppio ruolo nel capolavoro del 1958 di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte (Vertigo) ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.

The Smashing Machine, di Benny Safdie, è un film drammatico che racconta la vera storia del lottatore di arti marziali miste Mark Kerr, con cui Dwayne Johnson, cioè The Rock, punta a una legittimazione da parte della critica. Nel film Emily Blunt interpreta la sua compagna. Benny Safdie è molto noto nel cinema indipendente per aver scritto e diretto assieme al fratello Josh Heaven Knows What, Good Time e Diamanti grezzi; The Smashing Machine è stato prodotto da A24, la casa di produzione indipendente più importante dell’ultimo decenni.

– Ascolta anche: “The Smashing Machine” con Dwayne Johnson, gli avvistamenti al Lido e la serie su Enzo Tortora

The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold è invece una ricostruzione romanzata della vita di Ann Lee (interpretata da Amanda Seyfried), la donna al centro del culto degli Shakers, una setta cristiana di fine Settecento diffusa prima in Inghilterra e poi nel nord-est degli Stati Uniti ricordata per le sue danze rituali (da cui il suo nome).