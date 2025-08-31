In Indonesia decine di persone hanno fatto irruzione a casa di un parlamentare e l’hanno saccheggiata

Sabato alcune decine di persone hanno saccheggiato la casa del parlamentare indonesiano Ahmad Sahroni, a Jakarta, portando via un televisore, una cassaforte, borse, vestiti e altri oggetti di valore, tra cui una statua a dimensioni reali di Iron Man. Sahroni fa parte del Partito Democratico Nazionale (Nasdem), è deputato dal 2014 ed è noto per esibire molto la ricchezza del suo stile di vita: è stato preso di mira perché lo scorso 22 agosto aveva definito «stupide» le persone che protestano per chiedere lo scioglimento del parlamento. Le persone radunate attorno a casa sua erano centinaia, e alcune hanno distrutto una delle sue auto di lusso. Lui non era presente.

Da lunedì in Indonesia sono in corso ampie proteste contro l’approvazione di una nuova indennità che riconosce ai deputati 50 milioni di rupie in più al mese (circa 2.600 euro), quasi dieci volte il salario minimo a Jakarta. In una città dell’est del paese tre dipendenti governativi sono morti saltando fuori dall’edificio del parlamento locale, che i manifestanti avevano incendiato; un quarto uomo è morto dopo essere stato aggredito fuori dallo stesso edificio durante le proteste. Sahroni aveva anche definito i manifestanti «delinquenti»: tra le tensioni crescenti, il Nasdem lo ha rimosso dall’incarico di vicepresidente della commissione Affari legali della Camera bassa del parlamento.