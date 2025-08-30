Il deputato ed ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso a Leopoli

Il deputato ucraino Andriy Parubiy, presidente del parlamento del paese tra il 2016 e il 2019, è stato ucciso sabato mattina con colpi d’arma da fuoco a Leopoli, una città nell’Ucraina occidentale. Lo hanno comunicato il governatore della regione, Maksym Kozytskyi, e il presidente Volodymyr Zelensky, che ha detto di essere stato avvisato dal ministro dell’Interno Ihor Klymenko e dal procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko. L’aggressore è scappato e sono in corso le ricerche.

Per ora la polizia non ha dato dettagli su possibili sospettati né sulle loro eventuali motivazioni.

Parubiy aveva 54 anni ed era in politica fin dai primi anni Duemila. Nel 2014 era stato segretario per la Sicurezza nazionale, e dal 2019 faceva parte del partito Solidarietà Europea dell’ex presidente Petro Poroshenko, a cui nel 2019 era succeduto proprio Zelensky.

In aggiornamento