La polizia neozelandese ha diffuso un video che sembra mostrare l’uomo che nel 2021 fuggì con i figli nei boschi senza essere più trovato

La polizia della Nuova Zelanda ha pubblicato un video in cui ritiene si veda Tom Phillips, un uomo neozelandese che a dicembre 2021 scomparve insieme ai tre figli minorenni nei boschi e che da allora non è stato più trovato.

Il video è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nella città di Piopio, nella regione di Waikato, nella notte di martedì: mostra due persone con il volto coperto mentre cercano di fare irruzione in un minimarket. La polizia ha detto di essere convinta che siano Phillips e uno dei tre figli, e ha diffuso il video nella speranza che la comunità locale segnali altri avvistamenti. Secondo la polizia in questi anni qualcuno avrebbe aiutato Phillips a sopravvivere senza essere rintracciato: il nuovo video in cui lo si vedrebbe cercare di rubare in un minimarket potrebbe voler dire che l’uomo non sta più ricevendo aiuto.

Phillips era fuggito pochi giorni prima di Natale nel 2021, portando con sé i suoi tre figli Ember, che ora ha 9 anni, Maverick (10) e Jayda (12), dopo un presunto litigio con la moglie. È una situazione decisamente anomala: sono 3 anni e 8 mesi che Phillips vive nascosto nei boschi insieme ai tre bambini. Negli anni ci sono state varie segnalazioni da parte di persone che hanno detto di avere visto Phillips e i figli: l’ultima nell’ottobre del 2024.