Nei boschi della Nuova Zelanda sono stati avvistati un uomo e i tre figli spariti dal 2021

Giovedì scorso alcuni ragazzi neozelandesi che stavano cacciando cinghiali nei boschi della regione di Waikato, in Nuova Zelanda, hanno avvistato quattro persone, che hanno filmato e con cui hanno parlato brevemente: la polizia ritiene che le quattro persone siano Tom Phillips e i suoi figli Ember, Maverick e Jada, che hanno fra gli 8 e gli 11 anni, tutti scomparsi alla fine del 2021 nei boschi della zona. È la prima volta che il padre viene avvistato con i tre figli, ma dopo alcuni giorni di ricerche a cui hanno partecipato numerosi agenti e alcuni elicotteri la polizia ha detto di non essere riuscita a rintracciarli.

Tom Phillips era sparito per la prima volta a settembre del 2021, ma si era rifatto vivo dopo tre settimane, dicendo di aver campeggiato con i figli e che aveva bisogno di schiarirsi le idee, forse per delle difficoltà nella relazione con la madre dei bambini. Pochi mesi dopo, a dicembre, i quattro erano spariti di nuovo, apparentemente in seguito a un diverbio fra i genitori. L’uomo era ricercato dalla polizia da gennaio del 2022, dato che non si era presentato a un appuntamento in tribunale: Phillips non ha la custodia dei figli.

Phillips era stato già avvistato in questi anni, ma quello di giovedì è il primo avvistamento con tutti i figli scomparsi (ha altre due figlie, più grandi, che sono rimaste con la madre). La polizia ritiene che nel maggio del 2023 abbia cercato di rapinare una banca con uno dei figli prima di fuggire con un quad rubato a Te Kuiti, una cittadina a circa 40 chilometri di distanza da Marokopa, il minuscolo centro abitato dove viveva Phillips, sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda. A novembre dello stesso anno una telecamera di sicurezza aveva filmato due persone entrare in un negozio e provare a rapinarlo a Piopio, sempre nella stessa zona. Anche in questo caso secondo la polizia le due persone erano Phillips e uno dei figli. In precedenza il padre era anche stato visto da solo dalla madre, che aveva segnalato l’avvistamento alla polizia.

Il telegiornale neozelandese 1News ha parlato con un uomo di nome James McOviney che ha detto che suo nipote di 16 anni era uno dei ragazzi che hanno avvistato Phillips e i figli. McOviney ha detto che i ragazzi avevano visto delle persone a una cinquantina di metri di distanza, si erano avvicinati e avevano parlato brevemente con loro. I ragazzi hanno detto che Phillips aveva una lunga barba e aveva con sé una pistola.

La madre, nota solo come Cat, ha detto al New Zealand Herald di essere sollevata dall’avvistamento, ma si è molto lamentata della risposta inefficiente della polizia. A giugno la polizia aveva offerto una ricompensa di 80mila dollari neozelandesi (circa 44mila euro) per qualsiasi informazione che portasse al ritrovamento di Phillips e dei figli: quando l’offerta è scaduta, due settimane dopo, la polizia aveva raccolto cinquanta segnalazioni considerate significative, ma nessuna decisiva. Secondo la madre dei bambini scomparsi, Phillips starebbe ricevendo assistenza da qualcuno, che gli avrebbe permesso di vivere nella boscaglia tutto questo tempo.

