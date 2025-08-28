4 persone sono state uccise e più di 20 sono state ferite in un nuovo grosso attacco russo contro Kiev

Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha compiuto un nuovo grosso attacco aereo contro diverse città ucraine. Tra quelle colpite c’è anche la capitale Kiev, dove 4 persone sono state uccise e più di 20 ferite. Missili e droni russi hanno colpito oltre 20 edifici della città, tra cui un centro commerciale che si trova in pieno centro e diversi palazzi in zone residenziali. Dall’inizio del 2025 la Russia ha aumentato la frequenza e l’intensità degli attacchi aerei contro le città ucraine: l’attacco più grande contro Kiev è stato il 29 luglio, quando la Russia ha ucciso 31 civili.