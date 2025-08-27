Dal 27 agosto al 6 settembre si svolgerà l’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, quella che comunemente chiamiamo “festival del cinema”. Gabriele Niola la seguirà per il Post con un podcast quotidiano che si chiama Dicono che è bello, a Venezia e che potrà essere ascoltato da chiunque: la prima puntata è già online e le prossime usciranno ogni giorno, fino al 7 settembre.

– Ascolta la prima puntata di “Dicono che è bello, a Venezia”

Gabriele Niola è critico e giornalista di cinema e collabora da tempo con il Post scrivendo di film e serie e raccontando e spiegando i meccanismi dell’industria. Da quasi due anni cura la newsletter per le persone abbonate al Post Dicono che è bello, in cui ogni giovedì pomeriggio consiglia film e serie tv, nuovi o del passato più o meno recente, da vedere in streaming.

Come la newsletter di Gabriele Niola aiuta i lettori a orientarsi nei cataloghi delle piattaforme e a trovare qualcosa di interessante da vedere, così il suo podcast aiuterà chiunque voglia capire qualcosa in più del festival del cinema di Venezia, parlando soprattutto dei film in concorso e fuori concorso ma anche delle sue consuetudini, dei dietro le quinte, della sua storia, degli ospiti più attesi e di tutto quello che accadrà di notevole.

Dicono che è bello, a Venezia esce ogni mattina attorno alle 7:30 con una puntata di una decina di minuti, ed è disponibile gratuitamente sul sito e sull’app del Post e sulle principali piattaforme (Spotify e Apple podcast).