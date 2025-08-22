L’edizione più prestigiosa da decenni e tutta la fatica per arrivarci

Bisogna tornare indietro di decenni per trovare un’edizione della Mostra del cinema di Venezia più importante di quella che parte oggi, dal punto di vista dei film presentati, dei nomi coinvolti e di quanto incideranno sull’annata. Non sappiamo ancora come saranno questi film ma è certo che, dopo un’edizione di Cannes un po’ povera di grandi film o di novità sconvolgenti, a Venezia c’è tutto quello che ci si può aspettare.

Questo è il risultato di venti anni di cambiamenti attraverso tre direttori con approcci diversi: ora più tradizionali, ora innovativi e ambiziosi anche oltre i limiti, ora accorti e lungimiranti.