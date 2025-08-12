Si può mettere un tornello per entrare in una spiaggia?

Da alcune settimane si sta discutendo delle recinzioni e dei tornelli che si trovano sulla spiaggia di Mondello, in Sicilia, a pochi chilometri da Palermo. Tornelli e recinzioni regolano da almeno dieci anni l’accesso a molte aree della spiaggia in quella zona, che sono in gran parte date in concessione a una stessa società, Mondello Italo Belga.

Dopo diverse proteste, un’interrogazione parlamentare e l’avvio di una serie di controlli, è attesa una relazione della Guardia di finanza che deciderà sulla legittimità di queste strutture: deciderà insomma se possano esserci ostacoli per chiunque voglia raggiungere le spiagge nelle aree date in concessione. La legge dice di no, ma bisogna poi stabilire cosa sia effettivamente d’ostacolo e cosa no.

Secondo l’articolo 5 della legge regionale 32 del 2020, «ai fini del rispetto del diritto di accesso al mare, è fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire l’accesso ed il transito, libero e gratuito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione». Si può passare nella porzione di spiaggia occupata dagli stabilimenti balneari e si può fare il bagno nella parte di mare di fronte agli ombrelloni. Solo i servizi come ombrelloni e lettini sono a pagamento, insomma, il resto della spiaggia è gratis.

Italo Belga ha ribadito che l’ingresso alla spiaggia non viene impedito a nessuno, nonostante tornelli e recinzioni. Per ora non ha ricevuto alcuna sanzione. Nel frattempo, dopo l’inizio dei controlli, i varchi di accesso libero alla spiaggia sono stati segnalati con nuovi e grandi cartelli messi dalla società Mondello Italo Belga.

Per l’amministratore delegato della società, Antonio Gristina, tornelli e recinzioni hanno a che fare innanzitutto con la «sicurezza e l’organizzazione del lavoro» del personale che gestisce i lidi dati loro in concessione: servirebbero a impedire alle persone di usufruire dei servizi delle strutture, come ad esempio le docce, e servirebbero a limitare i furti: «La recinzione è a tutela degli stessi bagnanti e soltanto in un periodo che va da maggio a ottobre», ha detto Gristina, spiegando poi che i tornelli non impediscono a nessuno l’accesso al mare e che chi vuole può raggiungere la battigia anche tramite il tornello se ritiene che il varco libero sia scomodo o lontano: «I nostri tornelli non sono digitali, c’è sempre il nostro personale presente con cui si può interagire e se qualcuno deve realmente andare sulla battigia passa».

La situazione degli stabilimenti balneari della Sicilia, e di Mondello in particolare, era stata denunciata a luglio dal presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey e dal deputato regionale Ismaele La Vardera che, dopo le molte proteste cominciate dal basso, avevano presentato un’interrogazione parlamentare e una richiesta di chiarimento al direttore del demanio. Avevano poi proposto di rimuovere ogni tornello e recinzione che impedisse l’accesso libero al mare e di ampliare da 5 a 10 metri lo spazio tra i lidi e il mare. A partire da lì erano stati avviati accertamenti da parte della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

