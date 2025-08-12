Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno esteso il contratto con Netflix per produrre film e serie tv

Il principe britannico Harry e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato di aver esteso il contratto con la piattaforma di streaming Netflix per la produzione di film e serie tv. Il contratto, di cui non sono noti la durata e il valore economico (quello firmato nel 2020 aveva un valore stimato di circa 86 milioni di euro), assicura a Netflix la possibilità di essere la prima piattaforma a ricevere le proposte fatte da Archewell, la casa di produzione della coppia.

Tra i vari contenuti prodotti finora con Netflix, ha avuto un discreto seguito Harry & Meghan, il documentario del 2022 che racconta la storia della relazione tra Harry e Meghan Markle fino al loro allontanamento dagli incarichi reali. Ha avuto meno successo With Love, Meghan, una serie in cui Markle cucina con varie celebrità, e di cui è comunque prevista l’uscita a breve di una seconda stagione. Un’altra serie in lavorazione è Masaka Kids, A Rhythm Within, un documentario che racconta le vicende di un orfanotrofio in Uganda.