Anche l’Australia dice che riconoscerà lo stato di Palestina a settembre

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha detto che l’Australia riconoscerà lo stato di Palestina durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si terrà a New York tra il 9 e il 23 settembre. Nelle ultime settimane vari altri paesi occidentali hanno fatto annunci simili, tra cui Francia, Regno Unito, Canada e Portogallo.

Come gli altri leader, anche Albanese ha sostenuto la necessità di creare due stati, Israele e Palestina, che possano convivere: è però una proposta di cui si parla da decenni, senza risultati, e che è stata rifiutata formalmente dal governo israeliano. Albanese ha criticato Israele per la guerra che sta conducendo nella Striscia di Gaza e per l’occupazione illegale della Cisgiordania. Ha detto anche che Hamas non dovrà avere alcun ruolo nel futuro stato palestinese.

