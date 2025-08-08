È stato alzato il livello di un fiume per il compleanno di J.D. Vance

Una gita in kayak su un piccolo fiume dell’Ohio sta causando molte critiche al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Vance l’aveva organizzata per il suo compleanno, il 2 agosto, ma qualche giorno dopo il Guardian ha scoperto che per l’occasione gli ingegneri militari avevano fatto alzare il livello delle acque del fiume, aprendo maggiormente le chiuse su un lago a monte. Vance è stato criticato l’uso privato di risorse pubbliche, soprattutto in un periodo in cui l’amministrazione di cui fa parte ha tagliato in modo radicale i fondi per la gestione dei parchi e per la salvaguardia delle risorse naturali.

Il Little Miami River è un affluente del fiume Ohio e fa parte dei National Wild and Scenic Rivers, i fiumi statunitensi che hanno un particolare valore culturale, paesaggistico o ricreativo. È molto popolare per chi pratica canoa o kayak e dista poco più di mezz’ora da Middletown, città dell’Ohio dove Vance è nato e cresciuto. Proprio raccontando quelle zone e la popolazione bianca rurale che le abita, J.D. Vance è diventato famoso: il suo libro Elegia Americana fu un grande successo e raccontò un gruppo sociale che sarebbe diventato fondamentale nell’elezione di Donald Trump.

Il 2 agosto Vance ha compiuto 41 anni. Alcuni giorni prima gli agenti del Secret Service, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, avevano effettuato una ricognizione per organizzare le misure di sicurezza: dovevano scortare il vicepresidente sul fiume con mezzi a motore, che hanno bisogno di acque più profonde rispetto a canoe e kayak. Durante quel giro perlustrativo un mezzo si era arenato.

Avevano quindi chiesto al Corpo di Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (USACE) di alzare il livello delle acque: è una cosa possibile regolando quelle in uscita dal vicino lago Caesar Creek. Il Guardian ha raccolto i grafici di alcuni enti che testimoniano l’aumento del livello a partire dal 1° agosto (e il ritorno alla normalità il 3 agosto) e la testimonianza di una fonte amministrativa che sostiene che la modifica servisse anche ad avere «migliori condizioni per fare kayak».

Per rispondere alle polemiche nate dopo la pubblicazione della notizia, un portavoce del vicepresidente ha detto che Vance non era al corrente della richiesta del Secret Service e che l’agenzia prende autonomamente le decisioni riguardo alla sua sicurezza. L’USACE ha invece sostenuto che sia un’operazione piuttosto comune, che non presupponeva particolari deroghe e che non ha avuto effetti negativi a monte o a valle. I media che se ne sono occupati non hanno però trovato precedenti di modifiche al flusso delle acque per «una sola persona».