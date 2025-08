Le foto del Giubileo dei giovani, con papa Leone XIV

Sabato centinaia di migliaia di persone si sono riunite a Tor Vergata, nella periferia sud-est di Roma, per l’appuntamento più importante del Giubileo dei giovani, l’evento più partecipato dell’Anno santo. Ci ha partecipato anche papa Leone XIV, che ha guidato la veglia di preghiera sulla spianata dove era stato allestito il palco per il raduno: il pomeriggio è passato tra canti, balli e bandiere di tutto il mondo, e anche un po’ di svago o riposo in mezzo all’afa.

Fin dal mattino giovani da tutto il mondo si sono sistemati lungo la spianata sui loro teli o nelle loro tende, dove hanno trascorso la giornata in attesa dell’arrivo del papa. Secondo Agostino Miozzo, il coordinatore dell’accoglienza del Giubileo, nel tardo pomeriggio le persone presenti erano circa 800mila, ed è probabile che entro la fine della serata si sarebbe superato il milione.

Attorno alle 19:30 Leone XIV è arrivato in elicottero, ha fatto un giro in papamobile per salutare i giovani e poi ha portato a piedi la croce del Giubileo sul palco, dove c’è stato il momento di preghiera. Il papa ha invitato i giovani a cercare la giustizia «per costruire un mondo più umano» e a coltivare l’amicizia, che «può cambiare il mondo e può essere la strada per la pace». Domenica mattina la settimana del Giubileo dei giovani si concluderà con la tradizionale messa.