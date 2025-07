È stata arrestata a Roma la deputata brasiliana Carla Zambelli

Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro che era scappata in Italia per sfuggire a una condanna subìta in Brasile, è stata arrestata a Roma. Era arrivata in Italia il 5 giugno, poco prima che fosse emessa una red notice dell’Interpol, cioè una richiesta di un paese a tutti gli altri di localizzare, arrestare ed estradare un sospetto criminale. Finora però non si sapeva dove fosse.

Zambelli, che è un’importante esponente del Partito Liberale, di estrema destra, era stata condannata lo scorso maggio a 10 anni di carcere per aver hackerato il sistema del Consiglio Nazionale della Giustizia (CNJ), un organo che tra le altre cose è responsabile dei procedimenti disciplinari ai magistrati. Aveva provato a sottrarsi alla condanna con la fuga in Italia sostenendo che grazie alla sua doppia cittadinanza non potesse essere estradata in Brasile. Le cose però non stanno così, a causa di un accordo bilaterale tra i due paesi.

Poco prima che la notizia del suo arresto fosse nota, Angelo Bonelli, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha scritto sui social che Zambelli si trovava in una casa a Roma e che lui aveva dato l’indirizzo alla polizia. Non si sa di più per ora sul suo arresto.