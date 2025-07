Quattro persone sono state uccise in un attacco armato in un grattacielo a New York

Lunedì sera un uomo è entrato in un grattacielo nel pieno centro di New York e ha ucciso a colpi d’arma da fuoco quattro persone, per poi uccidersi a sua volta. La polizia ha detto che l’uomo, identificato come Shane Devon Tamura, alle 18:28 locali (00:28 italiane) è entrato nel grattacielo su Park Avenue 345 armato di un fucile semiautomatico di tipo AR-15, e non appena dentro ha sparato contro un poliziotto, uccidendolo, poi ha preso una scala mobile e ha continuato a sparare. Ha ucciso altre quattro persone, e ne ha ferita una quinta in modo grave.

La polizia ha detto che non si sa ancora quale sia stato il motivo dell’attacco, ma ha specificato che Tamura, che aveva 27 anni ed era di Las Vegas, aveva avuto problemi di salute mentale in passato. La polizia ha detto anche di ritenere che Tamura abbia agito da solo. Il poliziotto ucciso si chiamava Didarul Islam, mentre delle altre persone colpite da Tamura non è stata ancora comunicata l’identità.

Il grattacielo dove è stato compiuto l’attacco si trova nella zona di Midtown, a Manhattan, poche centinaia di metri da Times Square ed è di proprietà della società immobiliare Rudin Management. Ospita, tra le altre cose, la sede del fondo d’investimento Blackstone e della lega di football americano NFL, oltre a uffici di Bank of America e KPMG.

La polizia ha detto che Tamura è stato trovato morto al 33° piano, negli uffici della Rudin Management. Secondo la polizia era arrivato a New York passando dal New Jersey lunedì pomeriggio.