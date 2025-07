Il governo cinese offrirà sussidi alle famiglie per ciascun loro figlio, per incoraggiare la natalità

Il governo cinese pagherà un sussidio annuale di 3.600 yuan (circa 400 euro) per ciascun figlio con meno di tre anni a tutte le famiglie: è un provvedimento pensato per incoraggiare la natalità nel paese, dove per più di trent’anni è stata in vigore una politica che permetteva di avere un solo figlio. A partire dal 2013 era diventato possibile avere al massimo due figli ma dal 2021, in seguito al calo della popolazione, è di nuovo possibile averne tre. I costi legati all’assistenza e all’educazione dei figli, uniti alle preoccupazioni per l’economia, hanno rallentato le nascite anche in Cina, dove vivono circa 1,4 miliardi di persone ma nel 2024 la popolazione è calata per il terzo anno consecutivo. Xinhua, l’agenzia di stampa di stato, ha detto che i nuovi sussidi riguarderanno oltre 20 milioni di famiglie con figli piccoli. Negli ultimi due anni erano già state introdotte misure simili in alcune province.

