21 giorni insieme

Che fate ad agosto? Andate in vacanza? Lavorate? Non lavorate ma restate a casa? Qualsiasi sia la risposta, che vi troviate al mare, in montagna o in città, potete passarlo con noi: iscrivendovi a una nuova newsletter che uscirà ogni giorno di agosto tranne il sabato e la domenica, e ad agosto soltanto. Si chiama 21 giorni, tanti quanti i giorni che durerà, e arriverà direttamente nella vostra mail con un articolo pubblicato nell’ultimo anno sul Post, selezionato dalla redazione e introdotto da chi quell’articolo l’ha scritto.

Ci saranno spiegoni, storie, analisi e reportage per capire meglio il mondo in cui viviamo, raccontati come sempre in modo chiaro e accurato. È possibile che 21 giorni vi faccia recuperare un articolo che vi eravate messi da parte per leggerlo, scoprirne uno che non avevate notato o rileggere un altro che vi era piaciuto. È anche un modo per farci compagnia in un mese dov’è più facile perdersi di vista: e noi vogliamo ricordarvi 21 ragioni per cui, ci auguriamo, vi siamo piaciuti fin qui. Se non vi convincono potete disiscrivervi in qualsiasi momento, ma noi speriamo di restare insieme fino alla fine.

21 giorni è gratuita e aperta a tutte e tutti: se avete un account sul Post la riceverete direttamente altrimenti, se vi è venuta voglia, potete iscrivervi qui.

Buona lettura,

la redazione del Post.