Ora l’amministrazione Trump ha anche avviato un’indagine sui criteri con cui Harvard ammette studenti e personale dall’estero

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, cioè il ministero degli Esteri, ha avviato un’indagine per accertare che il programma che consente all’università di Harvard di accogliere studenti, professori, ricercatori e altri professionisti dall’estero non sia «contrario agli interessi nazionali». In sostanza l’indagine vuole accertare che Harvard utilizzi standard in linea con le politiche dell’amministrazione per selezionare e ammettere studenti e personale straniero negli Stati Uniti. A maggio l’amministrazione aveva già tentato di bloccare il programma, ma un giudice aveva bloccato l’ordinanza. L’indagine si inserisce in una più ampia campagna di Trump contro le principali università del paese, e specialmente contro Harvard, la più prestigiosa e anche quella che finora ha resistito di più alle sue pressioni.

Trump ce l’ha con le università perché a suo dire non farebbero abbastanza per contrastare gli episodi di antisemitismo, e con Harvard nello specifico perché non avrebbe fornito sufficienti informazioni sui propri studenti e sul proprio personale straniero. Sono perlopiù pretesti: in realtà i problemi della destra americana contro le università sono cominciati anni fa, e hanno ragioni politiche e culturali più profonde, legate soprattutto al fatto che sono ambienti considerati progressisti.

Nei mesi scorsi l’amministrazione ha tentato in vari modi di limitare l’ingresso ad Harvard di studenti e personale dall’estero, ha preteso che modificasse criteri di ammissione e programmi didattici, ha sospeso le sovvenzioni federali e richiesto maggiori controlli sulle persone ammesse. Molte di queste decisioni sono state contestate e bloccate in tribunale, e la stessa università ha denunciato l’amministrazione per atti incostituzionali.

– Leggi anche: Perché Trump ce l’ha con le università americane