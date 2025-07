Trump ha escluso i giornalisti del Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia per il caso Epstein

La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che potranno seguire il presidente statunitense Donald Trump nel suo viaggio in Scozia, in programma tra il 25 e il 29 luglio. Il giornale è stato punito per aver pubblicato la scorsa settimana un articolo in cui descriveva un vecchio biglietto di auguri dal contenuto volgare che Trump scrisse a Jeffrey Epstein nel 2003, per i suoi 50 anni. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha detto che il giornale è stato escluso «a causa della condotta falsa e diffamatoria».

Epstein era il ricco finanziere arrestato nel 2019 con l’accusa di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni, e che alcune settimane dopo si suicidò in carcere: la sua figura e tutto il processo a suo carico sono da anni al centro di molte teorie del complotto alimentate dalla destra statunitense e, almeno fino a poco tempo fa, anche dallo stesso Trump.

Da alcune settimane il cosiddetto “caso Epstein” sta provocando grossi problemi a Trump e sta generando molte critiche alla sua amministrazione da parte del movimento MAGA, ossia i sostenitori più stretti ed estremisti del presidente (la sigla è un acronimo di Make America Great Again, il famoso slogan di Trump).

Per anni nella destra americana sono circolate teorie secondo cui Epstein sarebbe stato l’organizzatore di un gruppo di pedofili composto da politici importanti, attori famosi e ricchi imprenditori. I membri di questo gruppo, che sarebbero stati protetti dal proprio potere e dalla propria ricchezza, avrebbero sfruttato sessualmente moltissime ragazze. In campagna elettorale Trump aveva promesso la pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files”, documenti riservati dei processi che secondo queste teorie dimostrerebbero tutto: una volta al governo però la sua amministrazione ha dovuto ammettere che non c’era poi granché da rivelare, ma la base dei sostenitori MAGA continua a essere convinta del contrario e accusa Trump e la sua amministrazione di nascondere la verità.