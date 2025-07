L’orsa JJ4, quella che nel 2023 uccise Andrea Papi in Trentino, è stata infine trasferita in Germania

L’orsa JJ4 è stata trasferita in Germania, in una struttura apposita nella Foresta Nera, nel sud-ovest del paese. È quella che ad aprile 2023 uccise Andrea Papi, un uomo di 26 anni che la incontrò nei boschi della provincia di Trento mentre tornava da un’escursione: fu la prima aggressione mortale di un orso in Italia da quando sono stati reintrodotti. Al tempo si discusse a lungo dell’opportunità di abbatterla, ma alla fine vinsero i ricorsi delle associazioni animaliste. L’orsa, che ha 19 anni, è stata finora in un centro faunistico vicino a Trento, in attesa di essere trasferita nella struttura in Germania, dove vivono sia la mamma, Jurka, che la sorella, DJ3.

L’opportunità dell’abbattimento dell’orsa JJ4, e degli orsi considerati “pericolosi” in generale, è diventata un tema di dibattito soprattutto nelle zone che dalla fine degli anni Novanta hanno ospitato il progetto di ripopolazione degli orsi chiamato Life Ursus, finanziato dall’Unione Europea dopo che la specie si era estinta a livello locale a causa della caccia. È il caso del Trentino, in cui, anche se con varie sfumature intermedie, la popolazione si divide tra chi giudica positivamente il fatto di aver reintrodotto gli orsi vent’anni fa e chi invece ritiene che sia stata una scelta sconsiderata e dannosa.

Secondo i contrari, in particolare, la soluzione al problema sta nello spostare o uccidere parte degli animali: la pensa così anche il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega), che basò la campagna elettorale del 2023 con cui fu eletto per un secondo mandato proprio sulla promessa di uccidere gli animali pericolosi. Il caso più recente è stato quello di KJ1, l’orsa che lo scorso luglio aveva aggredito e ferito un turista francese a Dro, in provincia di Trento, ed era stata abbattuta pochi giorni dopo.