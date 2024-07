Martedì mattina un turista francese è stato aggredito da un orso nel comune di Dro, circa 20 chilometri a sud di Trento, in Trentino-Alto Adige. È stato ferito agli arti ed è stato portato in elicottero all’ospedale di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il Corpo forestale sta conducendo degli accertamenti per identificare l’orso.

