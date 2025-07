Felix Baumgartner è morto dopo un lancio in parapendio nelle Marche

Giovedì pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, è morto Felix Baumgartner, il base jumper e paracadutista austriaco che nel 2012 era stato la prima persona a superare il cosiddetto muro del suono a corpo libero (cioè fuori da un aeroplano) lanciandosi da un’altezza di 38.969,4 metri. Baumgartner si era lanciato in parapendio ed è precipitato in una piscina dopo aver perso il controllo del velivolo. Aveva 56 anni.

Nel suo celebre lancio del 2012 Baumgartner aveva battuto tre record: quello per l’altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, quello per l’altezza maggiore di un lancio da pallone aerostatico e quello per velocità massima raggiunta da un uomo in caduta libera (1.342 chilometri orari). Dopo aver impiegato oltre due ore per arrivare a 39 chilometri d’altezza, era tornato a terra in appena dieci minuti. Il lancio era stato sponsorizzato da Red Bull, che aveva dato anche il nome al progetto: Red Bull Stratos.

In precedenza Baumgartner era stato un campione di base jumping, lo sport estremo che consiste nel buttarsi nel vuoto da superfici naturali e tra le altre cose aveva attraversato la Manica planando in caduta libera e si era lanciato con un paracadute dalla mano destra della statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Dopo i record battuti nel 2012 aveva deciso di non tentare più altre sfide estreme.