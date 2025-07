Celebripost

È nelle sale il nuovo Superman di James Gunn e il cast, composto tra gli altri da David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan e Nathan Fillion, è sempre in giro a promuovere il film: stavolta alla prima di Los Angeles. C’è stata anche la prima mondiale del sequel della serie tv Dexter, Dexter: Resurrection, dove naturalmente valeva la pena fotografare il protagonista Michael C. Hall. Poi Monica Barbaro e Andrew Garfield, insieme sugli spalti di Wimbledon, Julia Garner all’evento di lancio del film I Fantastici 4 – Gli inizi, il presidente del consiglio albanese Edi Rama che come al solito si inginocchia di fronte a Giorgia Meloni e per finire Cardi B che arriva alla settimana della moda di Parigi con… un corvo.