L’Enac dice che le misure di sicurezza all’aeroporto di Bergamo hanno funzionato

Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ha detto all’Ansa che il suicidio avvenuto all’aeroporto di Bergamo è stato un «evento tragico» e che «la sicurezza del trasporto aereo non è stata a rischio». L’ENAC ha chiesto alla società che gestisce l’aeroporto di fornire una relazione dettagliata di quanto è accaduto martedì mattina, quando un uomo – Andrea Russo, di 35 anni – è riuscito a entrare nella pista di rullaggio e a gettarsi nel motore di un aereo che si stava preparando a partire.

Di Palma ha detto che l’ENAC non ha particolari preoccupazioni in merito alla sicurezza dell’aeroporto. «La leggeremo con attenzione», ha detto riferendosi alla relazione. «Ma non emergono situazioni di difficoltà infrastrutturale. Il presidio di sicurezza ha funzionato e non ha mostrato buchi». L’ENAC ha anche detto che l’aeroporto di Bergamo è a norma, con porte allarmate (ovvero con un sistema di allarme in caso di apertura) e presidiate.