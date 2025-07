Nel milanese ci sono stati forti temporali, e una donna è morta schiacciata da un albero

Nel tardo pomeriggio di domenica nella zona di Milano ci sono stati temporali e raffiche di vento che hanno provocato disagi e qualche allagamento. A Robecchetto con Induno, una trentina di chilometri a ovest della città, una donna di 63 anni che passeggiava in una zona boschiva è morta a causa della caduta di un albero per via delle piogge forti; altre due persone, di 68 e 70 anni, sono state portate in ospedale con ferite lievi.

Dopo l’ondata di calore che nelle ultime settimane aveva fatto registrare temperature particolarmente alte e superiori alla media del periodo, erano state previste piogge e temporali sia in Lombardia che in altre zone del Nord Italia. Il Comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione per evitare l’esondazione del Seveso, mentre nel quartiere di Ponte Lambro sono state posizionate barriere mobili, qualora il livello delle acque del fiume dovesse salire. I parchi della città sono stati chiusi per precauzione, così come il parco di Monza.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione, il secondo livello più alto dopo quella rossa, per tutta la Lombardia e parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia: riguarda il rischio idrogeologico, ovvero la possibilità che le piogge intense causino frane, crolli o colate di fango, e sarà in vigore almeno fino a lunedì pomeriggio.