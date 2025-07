A Londra 29 persone sono state arrestate per aver manifestato in favore di Palestine Action, dichiarata organizzazione terroristica

Sabato a Londra 29 persone sono state arrestate durante una manifestazione in favore di Palestine Action, un’organizzazione pro-Palestina che il governo britannico ha dichiarato illegale sulla base delle leggi antiterrorismo del paese. La Metropolitan Police, la polizia della capitale inglese, ha detto che le persone arrestate sono sospettate di aver violato la legge del 2000 contro il terrorismo.

Negli ultimi tempi Palestine Action ha compiuto azioni mirate rivolte soprattutto alle fabbriche di armi di aziende israeliane con sede nel Regno Unito e alle aziende a loro collegate. Tra molte critiche, il governo britannico ha deciso di scioglierla a causa dei danni che due membri del gruppo avevano fatto ad alcuni aerei militari alla base di Brize Norton, vicino a Oxford, stimati in 7 milioni di sterline (oltre 8 milioni di euro). In seguito a un ricorso non accolto da sabato Palestine Action è illegale, come l’organizzazione terroristica al Qaida o il gruppo di estrema destra National Action: questo significa che farne parte o anche solo sostenerla è un reato che prevede fino a 14 anni di carcere.

Un altro gruppo che si batte per i diritti civili, Defend Our Juries, aveva informato la Metropolitan Police che sabato avrebbe manifestato in sostegno dell’organizzazione a Parliament Square a Londra.

I manifestanti erano alcune decine. Hanno mostrato cartelli con scritto “Io sono contro il genocidio, io sostengo Palestine Action” e intonato cori come “Palestina libera” o “Siamo tutti Palestine Action”. Di recente anche il trio rap nordirlandese dei Kneecap, noto per le posizioni di sinistra e per il sostegno alla causa palestinese, ha espresso solidarietà al movimento al festival di Glastonbury. Liam Óg Ó hAnnaidh, uno di loro, è stato accusato di terrorismo perché avrebbe inneggiato ad Hamas ed Hezbollah durante un concerto.

