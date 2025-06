Marge non deve morire

Nell’ultimo episodio della trentaseiesima stagione dei Simpson, trasmesso negli Stati Uniti il 18 maggio (e inedito in Italia), c’è una scena che ha creato una certa agitazione tra spettatori e fan. L’episodio s’intitola Estranger Things e mostra un flash forward (cioè una scena ambientata nel futuro) in cui Bart e Lisa, i due figli grandi della famiglia, si sono allontanati, e Marge, la madre, è morta.

Nonostante le sceneggiature dei Simpson giochino da sempre con salti avanti e indietro nel tempo, spesso creando passati e futuri paralleli e incoerenti tra loro, il finale della 36esima stagione ha ricevuto particolare attenzione dai fan, che sui social network hanno mostrato di non aver preso bene l’idea che uno dei personaggi centrali possa morire. La discussione online è cresciuta al punto da portare i produttori della serie a rassicurare ufficialmente gli spettatori del fatto che Marge non è morta, e che tornerà anche nei prossimi episodi.

L’ultimo episodio della 36esima stagione è ambientato 35 anni avanti rispetto alla storia principale.

Spoiler nel prossimo paragrafo.

Lisa e Bart sono adulti e il loro rapporto si indebolisce quando smettono di guardare insieme la serie per bambini Grattachecca & Fichetto (Itchy & Scratchy) e poi per la morte della madre. Non si vede Marge morire, ma vengono mostrati un momento del suo funerale e la sua lapide. Alla fine il rapporto tra i fratelli si ristabilisce, e si vede Marge guardare la famiglia dal paradiso, dove ha iniziato una relazione con Ringo Starr.

Matt Selman, scrittore, produttore e showrunner dei Simpson da anni, che ha curato l’episodio (scritto da Tim Long e diretto da Matthew Nastuk), ha chiarito a Variety che «poiché tutti gli episodi dei Simpson ambientati nel futuro sono fantasie, le premesse sono diverse ogni volta. Marge non sarà probabilmente mai più morta: l’unico posto in cui Marge è morta è nell’episodio andato in onda sei settimane fa». Non è chiaro, tra l’altro, come mai la discussione online sulla morte di Marge sia cresciuta dopo un mese dall’uscita (gli episodi negli Stati Uniti escono in tv e poi dopo una settimana in streaming).

Non è la prima volta che nei Simpson muoiono dei personaggi, anche se per una serie così lunga è comunque successo poche volte (con Maude Flanders e Edna Krabappel per esempio). L’ultimo episodio è comunque il primo in cui si accenna all’eventuale morte di uno dei personaggi principali e in questo senso non è da considerare così strana la reazione degli spettatori.

In un lungo commento sul Guardian Jesse Hassenger ha ipotizzato che non sia stata solo la morte di Marge a provocare la reazione dei fan, quanto una malinconia più generale che pervade la 36esima stagione, dove dal primo episodio è evidente il tentativo degli autori di giocare a proporre dei possibili finali per I Simpson, che è cominciata nel 1989 ed è una delle serie più longeve, seguite e apprezzate al mondo. La serie comunque è stata recentemente riconfermata per altre quattro stagioni, fino al 2029.