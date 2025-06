A un anno dalle grosse proteste in Kenya non è cambiato quasi niente

In tutto il Kenya sono in corso nuove proteste nell’anniversario di quelle enormi di un anno fa, durante le quali la polizia uccise 60 persone. Quelle proteste ebbero alcune conseguenze immediate, su tutte il ritiro della legge sull’aumento delle tasse che le causò, ma limitate: per questo le ragioni di chi manifesta oggi sono le stesse, a partire dalla richiesta delle dimissioni del presidente William Ruto. Anche la reazione del governo è rimasta la stessa: reprimere le proteste e vietare ai media di parlarne.

Ci sono proteste in almeno 20 dei 47 distretti del paese, incluse le città maggiori come Mombasa, e stanno partecipando migliaia di persone. In molte città la polizia ha provato a disperderle sparando lacrimogeni e ci sono stati scontri: nella capitale Nairobi sono state ferite almeno 50 persone. Il centro è stato chiuso con dei posti di blocco e la polizia ha circondato col filo spinato i palazzi delle istituzioni, tra cui il parlamento e la residenza del presidente. L’obiettivo dei manifestanti era fare una marcia per commemorare le persone uccise un anno fa, e ribadire le critiche verso il governo.

Le proteste del giugno del 2024 ebbero un impatto impossibile da ignorare per Ruto. La legge sull’aumento delle tasse era coerente con il suo programma volto a ridurre il debito pubblico, ma a causa delle contestazioni non la firmò e quindi non entrò mai in vigore. Poco dopo Ruto licenziò tutti i ministri tranne quello degli Esteri: la mossa, nella sua narrazione, serviva a espandere la base di consenso del governo. Secondo i suoi critici, fu soprattutto una cosa di facciata.

Nonostante Ruto avesse promesso di iniziare un dialogo coi giovani, che avevano animato le proteste e le animano tuttora, da allora non ci sono state riforme significative.

A marzo il presidente ha fatto un accordo con il leader dell’opposizione parlamentare Raila Odinga: sulla carta dovrebbe garantire consultazioni periodiche, ma è la quarta volta che Odinga fa un patto con un presidente in carica in cambio di concessioni. Secondo i manifestanti, la cosa indebolisce la legittimità dell’opposizione, che in parlamento non esiste più, e fa il gioco del governo, consentendogli di silenziare quella extraparlamentare, che si è dimostrata preponderante.

I problemi che portarono all’allargamento delle proteste un anno fa persistono: i molti casi di corruzione, la disoccupazione e l’aumento del costo della vita, la politicizzazione dei servizi di sicurezza e appunto la brutalità della polizia.

Proprio contro la violenza sistematica della polizia, la settimana scorsa c’erano state grosse proteste a Nairobi. Le aveva causate la morte del blogger politico Albert Ojwang, critico verso il governo, avvenuta in circostanze poco chiare mentre era in custodia della polizia. Inizialmente la polizia aveva cercato di sviare le indagini con ricostruzioni false (sostenendo che fosse morto «sbattendo la testa contro il muro della cella») ma una successiva autopsia aveva stabilito che era stato ucciso in un pestaggio. Martedì sei persone, tra cui tre ufficiali di polizia, sono state incriminate per l’omicidio di Ojwang.

Secondo gli organizzatori delle proteste, che si coordinano online, sia in quelle della settimana scorsa che in quelle di oggi sono poi infiltrati sabotatori del governo. Questi sabotatori collaborano con la polizia e attaccano i manifestanti, derubandoli e picchiandoli.

Nei giorni scorsi, in previsione delle nuove proteste, 12 ambasciate tra cui quelle del Regno Unito e degli Stati Uniti avevano chiesto al governo keniano di consentire le proteste. Il governo aveva risposto in modo molto ostile, in sostanza accusando i manifestanti di essere diretti dall’estero e i paesi che avevano fatto l’appello di voler screditare l’immagine del Kenya.

